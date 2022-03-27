6 فوائد غير متوقعة لأوراق النعناع.. تعرفى عليها

فوائد صحية مذهلة لأوراق النعناع لتحسين الهضم وفقدان الوزن وتخفيف الغثيان والاكتئاب والتعب والصداع. قد يكون مفيدًا أيضًا في علاج الربو وفقدان الذاكرة ومشاكل الجلد

الفوائد الصحية لأوراق النعناع

وفقا لموقع هيلث تشمل الفوائد الصحية لأوراق النعناع التخفيف من أعراض البرد

1-تخفيف الاحتقان

أوراق النعناع تساعد في تخفيف الاحتقان لغناه بمركبات المنثول التي تساعد في تقليل انسداد الأنف وتساعدك في علاج أعراض البرد والإنفلونزا.

2- قد تخفف من الحساسية وحمى القش

تؤثر الحساسية الموسمية وحمى القش على العديد من الأشخاص حول العالم مما يؤدي إلى تفاقم أعراض الأنف الحادة المرتبطة بحمى القش والحساسية الموسمية.

3-قد ينظم الهضم

النعناع علاجًا قويًا للتخفيف من أعراض متلازمة القولون العصبي (IBS). أظهرت دراسة أجريت عام 2013 أن مركبات المنثول الموجود في النعناع تعمل على تخفيف الإسهال

4 يخفف من اضطرابات الجهاز التنفسي

المنثول الموجود في النعناع قد يساعد في تخفيف احتقان الأنف. قد يكون أيضًا فعالًا جدًا في إزالة احتقان الحلق والشعب الهوائية والرئتين ، مما قد يخفف من اضطرابات الجهاز التنفسي التي تنتج غالبًا عن الربو ونزلات البرد.

5-قد يسبب فقدان الوزن

قد تساعد أوراق النعناع في جهودك لفقدان الوزن بشكل صحي. تشير دراسة نُشرت في عام 2003 إلى أنه قد يساعد في تحفيز الإنزيمات الهضمية التي تمتص العناصر الغذائية من الطعام وتستهلك الدهون وتحولها إلى طاقة قابلة للاستخدام.