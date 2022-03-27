كامل الوزير لعمال شركات النقل المتعسرة: اجتهدوا علشان تنجحوا في الشركات الأجنبية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك عدد من الشركات العاملة بالنقل متعسرة، وتتعرض للخسارة وسيتم نقل العمالة الخاصة بها إلى شركات جديدة مثل شركة المونوريل وشركة قطار Prt المسؤولة عن الدائري.

ووجه كامل الوزير رسالة للعمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد”: " ذاكروا واجتهدوا والشركات الأجنبية مش بتهرج وبتاخد أفضل ناس واللي مش هينجح هو اللي جابه لنفسه".

وأوضح أنه لن يتم تسريح أي عامل وسيتم مضاعفة الرواتب مع تدريب الأشخاص الذين لم يوفقوا في الاختبار بمعهد التدريب بورش الورديان".

وأضاف: "رغم التوعية المستمرة بضرورة الحفاظ على مرفق السكك الحديدية إلا أن هناك بعض الإهمال من جانب المواطنين".

وتابع وزير النقل: "تم تكريم قائدى القطارات لتفاديهم حدوث كارثة على السكة الحديد نتيجة إهمال بعض المواطنين".

وأكمل الوزير:" يتم تأهيل قائدى القطارات ليكونوا على أعلى مستوى، لافتا إلى أن عوامل السلامة والتأمين للسكة الحديد ارتفع كثيرا عن الماضي.