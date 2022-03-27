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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

وزير النقل: 95% من العاملين في مشروعات السكك الحديدية من المصريين

صدى البلد

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن سكك حديد ألمانيا تقدمت بطلب رسمي لتشغيل شبكة القطار السريع، مردفا:"95 % من العاملين في مشروعات السكك الحديدية من المصريين".

وأوضح الوزير خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"رغم التوعية المستمرة بضرورة الحفاظ على مرفق السكك الحديدية الا أن هناك بعض الإهمال من جانب المواطنين، مضيفا:"لن يكون هناك خصخصة لقطاع النقل".

وأضاف وزير النقل:" تم تكريم قائدى القطارات لتفاديهم حدوث كارثة علي السكة الحديد نتيجة إهمال بعض المواطنين".

قائدي القطارات برنامج على مسئوليتي الإعلامي أحمد موسى المواطنين السكة الحديد السكك الحديدية أحمد موسى

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