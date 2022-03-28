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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق ندوات تعريفية لطلاب وخريجي عين شمس لنشر الثقافة المالية والاستثمارية

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تنظم الدكتورة هيام حسن وهبه، استاذ الاستثمار والتمويل ووكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث ومنسق بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس والبورصة المصرية المحاضرات والندوات التعريفية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لتنمية مهارت طلاب وخريجى جامعة عين شمس فى مجال مبادئ البورصة ونماذج محاكاة البورصة  Stock Riders والتى يحاضر فيها الاستاذ  أحمد عبدالرحمن نائب رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية.

وذلك فى إطار تفعيل برتوكول التعاون الذى وقعه الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس مع البورصة المصرية لنشر الثقافة المالية والاستثمارية لطلاب وخريجى الجامعة وتحت رعاية ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور  هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ. د. خالد قدرى عميد كلية التجارة.

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صرحت الدكتورة  هيام وهبه أن هذه المحاضرات ونماذج المحاكاة سوف تعقد على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة علي ان تنهتي 29 من مارس الجارى من الساعة الثانية عشر ظهرا حتى الساعة الثانية بقاعة ا.د. على لطفى بمقر كلية التجارة.

كما أضافت إن الهدف من هذه الندوات والمحاضرات هى تأهيل الطلاب والخريجين للعمل بمجالات البورصة والاستثمار المختلفة وزيادة الوعى والثقافة المالية والاستثمارية لجميع طلاب الجامعة وليس فقط كلية التجارة. 
على أن يكون التسجيل للحضور من خلال الرابط التالى
https://forms.office.com/r/5kbG5p9CZR

 

وشاركت جامعة عين شمس في الحدث البيئي العالمي "ساعة الأرض" الذي اقيم اليوم السبت 26 مارس، و يشارك فيه عدد كبير من الدول حول العالم، حيث تم إطفاء الأنوار والإضاءة بمبانى الجامعة، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

صرح أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن مشاركة جامعة عين شمس في هذا الحدث العالمى يأتى في إطار حرص الجامعة علي نشر التوعية فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة.

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