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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختتام فعاليات اليوم الثاني لسلسلة "ألف باء سياسة" في تربية عين شمس

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

اختتمت اليوم فعاليات اليوم الثاني من سلسلة ألف باء سياسة والتى ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ، بالتعاون مع كلية التربية  فى إطار الموسم الثقافي والفنى للجامعة وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وا.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  و برئاسة ا.د. حازم راشد عميد كلية التربية ، أ.د. رضوان حمودة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و فكرة وتنسيق ا.د. جمال شقرة مستشار الشئون السياسية والاستراتيجية للجامعة ، و تنسيق ا.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وأ.د. هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية ، وإشراف ا. سهيل حمزة أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وتنظيم طلابى لأسرة " من أجل مصر المركزية". 
أدار الجلسة الافتتاحية  ا.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفي كلمتها  سيادتها عددا من الأسئلة عن معني الدولة وماهية النظام السياسي والحكومة وماهي مقومات الدولة الحديثة ومعني البيروقراطية والمواطنة وأوضحت أن هذه المفاهيم ومعناها من أهم الاطروحات التي تساهم في تنمية الوعي الثقافي والسياسي لدى الطلاب  واهمية دور الجامعة في التنوير والتثقيف ورفع الوعي الثقافي والسياسي للطلاب ومن هنا تأتي أهمية ندوة ا ب سياسة. 

 

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وفي كلمته رحب ا.د. جمال شقرة مستشار الشئون السياسية والاستراتيجية للجامعة بالسادة الحضور مؤكدا علي أهمية نشر الوعي السياسي بين طلاب الجامعة ووجد في ا ب سياسة بداية مهمة لتنمية وعي وادراك الشباب في المجتمع الجامعي. 
تحدث ا.د حازم راشد عميد الكلية  عن اهمية دور الجامعة في  رعاية مثل هذه الأنشطة التثقيفية التي تعمل علي توعية الطلاب وزيادة وعيهم بالتاريخ ومبادئ السياسة مما يسهم في رفع درجه وعيهم وانتماءهم. 
وتقدمت ا.د هالة خلف رئيس قسم التاريخ بكلية التربية بالشكر ل ا.د. صفاء شحاته وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب علي مجهودها الكبير في إخراج ندوة ا ب سياسة كما شكرت اتحاد طلاب الكلية وأسرة من أجل مصر المركزية علي التنظيم . 
و أكدت سيادتها علي حرص قسم التاريخ على العمل من أجل المجتمع وان استاذ الجامعة مدرس وباحث وناشط في خدمة المجتمع في آن واحد ، ولذلك خطط القسم للسيمنار القائم علي نشر الثقافة والحضارة والنهوض بالطالب الجامعي فكريا ومعرفيا لمواجهة المتغيرات المجتمعية المعاصرة، لما لها تاثيرات كبيرة علي وعي ومعرفة طلابنا وايضا ما يتعرض له طلابنا من هجمة شرسة تستهدف تشوية ذاكرتهم .
تضمنت فعاليات اليوم جلستين ، ادار الجلسة الأولي أ.د. حازم راشد وشارك فيها  أ.د.  هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة ورئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية السابق  متحدثاً عن  " دور المجلس الأعلى للثقافة في تنمية وعي الشباب"  ، وتطرقت د. علا عبد الفتاح رجب عضو المجلس المصري للشئون الخارجية والوزير المفوض بالمجلس العربي الأفريقى للحديث عن  "ثقافة العمل والتغيرات المجتمعية للتنمية المستدامة والإبداع" .
وتحدثت  أ.د. منى صبحي أستاذ الجغرافيا الاقتصادية والنقل بجامعة الأزهر وعضو لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة عن " تطور شبكات النقل المستدام في الجمهورية الجديدة " . 
وتناولت الجلسة الثانية والتي ادارها أ.د. رضوان حمودة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشارك فيها أ.د. محمد صابر عرب وزير الثقافة السابق متحدثاً عن ' التنمية الثقافية " ، فيما تناول اللواء أ.ح أمجد مرسي القائد الأسبق للقوات متعددة الجنسيات ' دور التنمية المستدامة في مجابهة الحرب الهجين" ،كما ألقت  أ.د. أماني فؤاد أستاذ النقد كلمة عن " التنوير في مواجهة مع تحولات الشخصية المصرية " . 
تحدث أ.د. طارق منصور أستاذ تاريخ العصور الوسطى ووكيل كلية الآداب جامعة عين شمس السابق وعضو بيت العائلة المصري عن دور الجمهورية الجديدة في مواجهة وهم الطائفية. وتناولت أ. د. رانيا يحيى أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون وعضو المجلس القومي للمرأة موضوع" الجمهورية الجديدة والقوى الناعمة" 
وقام أ.د جمال شقرة مستشار الشئون السياسية والاستراتيجية لرئيس الجامعة،  أ.د حازم راشد عميد الكلية بتكريم السادة المشاركين في الندوة ومنحهم الدروع التقديرية.

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