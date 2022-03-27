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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير السياحة: تحملنا إقامة17 ألف سائح والعودة على الطيران بتمويل مصري 100%

صدى البلد

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، تفاصيل لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لافتًا إلى أنه كان في رحلة لإنجلترا حيث التقى وزير السياحة هناك ورئيس لجنة السياحة في البوندستاج الألماني، الذين أشادوا بالإجراءات السياحية في مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن نسبة الإصابة لدى السياح على مدار السنة ونصف المنقضية تكاد تكون منعدمة، ومصر تحملت إقامة أكثر من 17 ألف سائح والعودة على الطيران بتمويل مصري 100%.

وتابع أن الجانبين الإنجليزي والألماني، أشادا بطلب سائحيهم على المقصد السياحي المصري والسياحة المصرية تأثرت بالسوق الروسي والأوكراني؛ ومش بقلل من تأثير الأزمة، وفيه سياحة بشكل طيب في مصر، وسمعتنا كمقصد سياحي قوية جدًا لافتًا إلى تنوع الأسواق السياحية في مصر؛ والتي تتمثل في ألمانيا – فرنسا – إيطاليا – أسبانيا – السعودية.


وأكد أن السياحة الداخلية عملت بشكل جيد خلال الفترة الماضية والسياحة ليست سياحة أجانب فقط؛ إنما سياحة مصريين كمان، مشددًا على أن التزام العاملين في الفنادق بارتداء الكمامة والإجراءات الاحترازية، ساهم في زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر.

وأوضح أن الهدف من إجراءات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا؛ هي أن يعيش المواطن حياته بشكل طبيعي، وخدمة العاملين في المطاعم وأصحاب رأس المال أيضًا؛ بعد مد فترة عمل المطاعم، مؤكدًا أنه بالرغم من فقدان سائحين بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إلا أنه توجد نسبة إشغال جيدة؛ نظرًا لتنوع مصادر السياحة القادمة من الخارج

وزير السياحة والاثار ارتداء الكمامة على مسئوليتي وزير السياحة الداخلية أحمد موسى

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