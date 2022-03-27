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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: تطعيم 55 % ضد شلل الأطفال فى اليوم الأول للحملة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان الاجتماع المسائى لليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الأول من الحملة بحضور الدكتور مصطفى أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائي، وأيضاً مشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.

وقد أسفرت مجهودات مديرية الشئون الصحية بأسوان خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة عن تطعيم  140  ألفا و  187 طفل بواقع  55 % من المستهدف والذي يبلغ عدد  254 ألف و 178 طفل .

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وكيل صحة أسوان يتابع انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

يذكر أن الحملة تهدف لتطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات، عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1345 فريق، وتستمر خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري حيث تأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض .

وكان قد استقبل اليوم  الدكتور  أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان  السفير الكوري لدولة كوريا الجنوبية هونج جين ووك والوفد المرافق له بالحرم الجامعي بصحاري، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة وطلاب قسم اللغة الكورية للإحتفال باليوم الكوري بالجامعة.

وقد رحب الدكتور أيمن عثمان بالسفير الكوري والوفد المرافق له لهذه الزيارة التى تهدف لبحث سبل التعاون المثمر بين جامعة أسوان والسفارة الكورية بالقاهرة   .

وأكد الدكتور أيمن عثمان علي عمق  العلاقة القوية والمستمرة بين البلدين وذلك من خلال نشر اللغة الكورية بقسم اللغة الكورية بكلية الألسن جامعة أسوان والعمل علي دعم العلاقات الثنائية بين جامعة أسوان والجامعات الكورية حيث يعد قسم اللغة الكورية بجامعة اسوان الأول علي مستوي جامعات الصعيد.

وأشار رئيس الجامعة إلي أهمية اللقاء من حيث فتح آفاق جديدة للتعان في مجالات متعددة منها مجال التقنية وخاصة الكليات العلمية التي تولي اهتماما بهذا التخصص وعلي سبيل المثال منها كلية الهندسة وكلية هندسة الطاقة وكلية تكنولوجيا المصايد والاسماك .

وبحث الطرفان توفير أعضاء هيئة التدريس للغة الكورية بالقسم علي ان يكون المدرس يجيد اللغتين اللغة العربية واللغة الكورية لتحقيق التواصل مع الطلاب.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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