وسيم السيسي: المصريون القدماء أول من صاموا وغنوا وحوي يا وحوي

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن أغنية وحوي يا وحوي أصلها فرعوني، وقدماء المصريين أول من غناها.

وأضاف وسيم السيسي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc ، اليوم الأحد، أن الفول المدمس والفلافل أكلات مصرية قديمة.

وأوضح وسية السيسي أن الحضارة المصرية القديمة لها أثر كبير على مستوى العالم، مضيفاً أن عالم النفس سيجموند فروريد قال في أحد مؤلفاته إن عقدة اليهود الرئيسية والأزلية هي الحضارة المصرية القديمة.

وتابع وسيم السيسي، أن مايقرب من 87.6 % من جينات توت عنخ آمون في المصريين.



