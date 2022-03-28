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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشعر قصير.. إطلالة جذابة لـ هدي المفتي عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هدي المفتي ، جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتالقت هدي المفتي بإطلالة جذابة بشعر قصير ، مما حازت علي إعجاب متابعيها . 

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و كان قد كشف الفنان تامر حسنى، عن انضمام الفنانة الشابة هدى المفتى، لأسرة فيلمه الجديد "بحبك" وذلك من خلال حسابه على فيسبوك.

وكتب تامر حسنى :"انضمت اليوم لأسرة فيلم بحبك النجمة الجميلة نجمة المستقبل هدى المفتي نورتي الفيلم يا هدى وكلنا بنباركلك".

فيلم "بحبك" تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

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