موجز السوشيال ميديا: هدى المفتي تتصدر تريند تويتر بعد ملابس ويجز المثيرة للجدل.. دنيا سمير غانم تدعم أطفال سوريا

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

سفيرة مع اليونيسيف.. دنيا سمير غانم تدعم أطفال سوريا

غادة عادل تشارك البوستر الرسمي لمسلسل أحلام سعيدة على إنستجرام

رضوى الشربيني تطل بالأخضر: ويجز مش أحسن مني

بالأحمر الناري.. عائشة بن أحمد ضيفة برنامج سهرانين مع أمير كرارة

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها في أحدث ظهور على إنستجرام.. فيديو

نادية الجندي تهنئ حسين فهمي بمهرجان القاهرة: أنت قد المسئولية

ريهام حجاج تتغزل بزوجها في أحدث ظهور على إنستجرام: "قلبي"