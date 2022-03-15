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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سفيرة مع اليونيسيف.. دنيا سمير غانم تدعم أطفال سوريا

صدى البلد

دعت الفنانة دنيا سمير غانم للتبرع لأطفال سوريا المتضررين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "النهارده ذكرى مرور 11 سنة على الأزمة في #سوريا، ورغم كل الوجع والتحديات، الأطفال هم لسه رمز الأمل والحلم بعالم أفضل ومستقبل أجمل".

وتابعت: “كسفيرة للنوايا الحسنة ليونيسف مصر، بطلب منكم تدعموا تدخلات يونيسف عشان نقدر نساعد كل الأطفال السوريين أنهم مايتحرموش من حقوقهم والخدمات الضرورية ليهم. تقدروا تتبرعوا من خلال اللينك ده: https://bit.ly/3IdrJ9t”.

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دنيا سمير تبهر متابعيها بـ اطلالة جديدة لها .. شاهد

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مدينة للأطفال.. دنيا سمير غانم تتحدث عن أمنيتها الجديدة

تحدثت الفنانة دنيا سمير غانم، عن أمنيتها في إنشاء مدينة الأطفال ليعيشوا بها سعداء.

ونشرت دنيا سمير غانم منشورا عبر انستجرام قائلا :" بتمني يكون عندي مدينة أستضيف فيها كل أطفال العالم عشان يعيشوا سعداء أمين اللهم احفظهم جمعيا ".

في سياق آخر، علم “صدى البلد” أن سبب الخلاف بين النجمة دنيا سمير غانم والمنتج هشام جمال يعود لسببين الأول تأجيل هشام جمال عرض مسلسل في عالم موازي في رمضان المقبل وعرض بدلا منه مسلسل “في بيتنا روبوت”، وهو الأمر الذي لقي غضبا من دنيا سمير غانم والثاني، قيام هشام جمال بتأجيل عرض فيلم دنيا سمير غانم "تسليم أهالي" والتي شاركت فيه والدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وتم الانتهاء من تصويره منذ عام ونصف العام، ولكن لم يعرض حتى الآن.

وفاجأت الفنانة دنيا سمير غانم، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بتطبيق “انستجرام”، بقيامها بإلغاء متابعة هشام جمال، منتج مسلسلها الجديد “عالم موازي”، الذي خرج من السباق الدرامي الرمضاني.

في الوقت نفسه، قام عمرو وهبة بإلغاء متابعة دنيا سمير غانم ، على الرغم من وجوده ضمن أبطال المسلسل.


 

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