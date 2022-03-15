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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غادة عادل تشارك البوستر الرسمي لمسلسل أحلام سعيدة على إنستجرام

صدى البلد

روجت الفنانة غادة عادل البوستر الرسمي لمسلسلها الجديد “أحلام سعيدة” المقرر عرضه رمضان المقبل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ولاقى البوستر تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

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سقوط غادة عادل ومى كساب وشيماء سيف في برومو مسلسل "أحلام سعيدة"

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رمضان 2022.. غادة عادل تروج لمسلسل أحلام سعيدة عبر إنستجرام

واتسم برومو مسلسل أحلام سعيدة بالكوميديا، حيث ظهرت الفنانة يسرا لأول مرة بدور سيدة أرستقراطية ذات حس كوميدى.

تدور أحداث مسلسل أحلام سعيدة  في إطار كوميدى اجتماعي حول مجموعة من السيدات تجمعهن صداقة ، وخلال الأحداث نتعرف على الجانب الشخصي لكل منهن.

ويشارك في بطولة مسلسل أحلام كل من يسرا - غادة عادل - مى كساب - انتصار - شيماء سيف
ومن إخراج  عمرو عرفة ، ومن تأليف  هالة خليل

مسلسل أحلام سعيدة على مجموعة قنوات on E - منصة watch it - دبي ، ومن المقرر ان تدور أحداثه  30 حلقة.

 بطلة أحلام سعيدة تحتفل بعيد ميلادها :
وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية  لشركة “العدل جروب” فيديو تهنئة من كرو مسلسل “أحلام سعيدة”؛ للنجمة يسرا والتي احتفلت بعيد ميلادها أمس.

وكتبت الصفحة الرسمية للشركة  على الفيديو: “من تصوير أحلام سعيدة، أسرة العدل جروب بتتمنى للنجمة الجميلة يسرا، عيد ميلاد سعيد، وأحلام سعيدة طول العمر”.

وشهد الفيديو الظهور الأول للنجمة غادة عادل بعد أزمة تعرضها لوعكة صحية في لندن.

مسلسل احلام سعيدة إخراج عمرو عرفة مسلسل “احلام سعيدة رمضان المقبل أبناء غادة عادل

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