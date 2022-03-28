طب أسنان عين شمس تفوز بالمركز الثاني في أكبر مسابقة للأنشطة الطلابية

فاز نموذج محاكاة منظمة الصحة العالمية لطلاب كلية طب الأسنان جامعة عين شمس " AMWHO" بالمركز الثاني في أكبر مسابقة للأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية (leaders League)، .

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان ، ا. د كريم البطوطي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،

والتي تنظمها مؤسسة الشباب والقادة (Youth leaders Foundation - YLF) تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الإجتماعي ووزارة الهجرة.

شارك في المسابقة أكثر من ٥٠٠ نشاط طلابي، حيث قام نشاط (AMWHO) بتلقي دعوة للمشاركة للمرة الثالثة على التوالي، واجتاز التصفيات للمرة الثانية على التوالي ليصل للنهائي، وبعد العديد من الجهود المثمرة استطاع الفريق الحصول على المركز الثاني من بين ٥٠٠ نشاط طلابي، حيث تمت مناقشة المشروع وطرحه على لجنة التحكيم في اليوم الأول، وتم عرض الbooth الخاص بالنموذج على لجنة التحكيم وأعضاء مجلس الشيوخ والوزراء الحاضرين في اليوم الثاني، وتم الإعلان عن الفائزين في نفس اليوم.

وقد فاز النموذج عن طريق مناقشة المشروع الخاص بالنموذج وهو "محاكاة جمعية الصحة العالمية" World Health Assembly" وهو عبارة عن مؤتمر يتم فيه محاكاة التجمع الدولي السنوي الخاص بمنظمة الصحة العالمية، وذلك بطرح أحد المشاكل الصحية الراهنة على الطلاب المشاركين والذين ينصبون كممثلي دول "delegates" يتم تحديدها لهم مسبقا.

ويقوم الطلاب بمناقشة المشكلة الصحية المطروحة عليهم حتى يتوصلوا إلى حل معين "resolution".

ويستخدم الطلاب المشاركون مهارات البحث لعلمي والتواصل والمناظرة والمفاوضة اللتي يتم اكتسابها خلال العديد من الجلسات والورش اللي ينظمها النموذج مسبقا، مما يتوافق مع أهم أهداف نموذج محاكاة منظة الصحة العالمية وهو تحويل طلاب المجالات الطبية بواسطة التعرف على المعلومات اللازمة عن الصحة العامة والمهارات الضرورية إلى ممثلي دول (Delegates) ومناضلين للصحة (Health Advocates)

كما قام فريق (AMWHO) بمناقشة أهداف التنمية المستدامة (Sustainable Development Goals) اللتي يغطيها النموذج ويناقشها خلال الجلسات مع الطلاب. وتمت أيضا مناقشة الخطط التسويقية والمالية اللازمة لإقامة المشروع الخاص بالنموذج.

