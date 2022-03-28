أبوالغيط يشارك في افتتاح المنتدى الدولي الرابع لرواد الأعمال والاستثمار 2022

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الاثنين في افتتاح اعمال المنتدى الدولي الرابع لرواد الأعمال والاستثمار ٢٠٢٢، والذي ينظم تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون بين اتحاد الغرف العربية ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بالبحرين التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا.



وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن السيد ابوالغيط ألقى كلمة أشاد فيها بالدور الذي يلعبه المنتدى منذ إطلاقه في تبادل افضل الممارسات الدولية لتطوير النظم الملائمة والمحفزة للاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق اهداف التنمية، كما لفت إلى أن المنطقة العربية تواجه ظروف مغايرة بعد جائحة كوفيد ١٩ وما خلفته من تحديات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى اندلاع الحرب في اوكرانيا وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة لتحفيز الاستثمار البيني العربي ووضع خطط شاملة لتحسين مناخ ريادة الأعمال.



وأضاف المصدر أن ابو الغيط أكد على اعتبار التكامل الاقتصادي كاولوية لجامعة الدول العربية، حيث تسعى الجامعة إلى رفع معدلات التجارة والاستثمار بين الدول العربية، إذ أقامت منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والتي دخلت حيز النفاذ منذ عام ٢٠٠٥، كما تعمل الجامعة حاليا على الانتهاء من المسودة الأولى لإتفافية الاستثمار العربية المحدثة، و اتفاقية التأشيرة العربية الموحدة لرجال الأعمال و المستثمرين العرب لتسهيل تنقلاتهم بين اقطار الوطن العربي.