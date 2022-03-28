مشوفتش أدب وذوق كده .. عمرو عرفة ينعى عهدي صادق

نعى المخرج عمرو عرفة الفنان عهدي صادق الذي توفي صباح اليوم ، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وغرد عرفة ، من خلال حسابه الشخصي تويتر : " أنا مشوفتش أدب وذوق بالشكل ده .. الابتسامه لا تفارق وجهه .. أعزب واصدقاؤه هم عائلته .. ربنا يرحمك يا صادق الاسم و الفعل ⁧‫#عهدي_صادق‬⁩ ".

رحل منذ قليل الفنان عهدى صادق بعد صراع مع المرض.

أعلن الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان عهدى صادق بعد صراع مع المرض .

وكتب منير مكرم :" الدوام لله أخى وحبيبى عهدى صادق ".

وأجاد الفنان عهدى صادق أدوار الطيب والشرير والساحر واليهودى والجاسوس بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة لتصل أعماله الفنية إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.