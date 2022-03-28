عبدالغفار: حل القضية السكانية في قلب وعقل الحكومة والقيادة السياسية

قال د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و القائم بأعمال وزير الصحة إن الحكومة بذلك جهودا للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع رجال الدين أيضا للتوعية بالقضية.

وقال عبد الغفار إن الاهتمام بهذه القضية في قلب وعقل الحكومة و القيادة السياسية و لسنا بصدد جهود راكدة وإنما هناك جهودا مكثفة والتوصيات التي ذكرها المجلس تضمنها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وعرض د. خالد عبد الغفار الجهود التي تقوم بها الوزارة في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ، و كذلك التنسيق مع الوزرات المعنية لحل المشكلة و مواجهة التحديات.