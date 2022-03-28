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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

695 ألف فرد.. انخفاض أعداد العاملين في قطاعي الأعمال والعام

العاملين المدنيين
العاملين المدنيين بالقطاع العام

 بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام  695.3 الف عاملاً في عام 2021 مقابل 760.7 ألف عاملاً  فى عام  2020  وذلك بنسبة إنخفاض قدرها 8.6%، وذلك وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 ".


ووفقا للبيانات الاحصائية، بلغ عدد العاملين  الذكور 610.2 الف عاملاً عام 2021  مقـابل  659.7 ألف عاملآ عام 2020  بنسبة إنخفاض قدرها  7.5% .


 بلغ عدد العاملات  الإناث وفقا لـ  النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام عام 2021 "،  85.1 الف عاملآ عام 2021  مقابل 100.9 عاملاً  عام 2020   بنسبة انخفاض  قدرها  15.7 %  .


ووفقا للبيانات الاحصائية، سجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 214.2 الف عاملاً بنسبة قدرها 30.8  %  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية  بنسبة  22.4 % ، ثم  قطاع الكهرباء بنسبة 17.3 %  من اجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .


توزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات 


سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 236 الف عامل بنسبة 33.9 % من اجمالي العاملين 


يليها محافظة الاسكندرية حوالي 76 الف ثم الجيزة  حوالي 40 الف ثم الغربية حوالي 37 الف واخيرا محافظة القليوبية  حوالي 37 الف عامل .  


سجلت الوظائف التنفيذية اعلي معدل بنسبة  36.9% من اجمالي عدد العاملين  ، في حين سجلت الوظائف المكتبية  اقل معدل بنسبة 1.1% من اجمالي عدد العاملين .

القطاع العام العاملين المدنيين العاملين بالقطاع العام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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