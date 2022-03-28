عبد الغفار بالشيوخ: فعاليات ثقافية ودينة من أجل الوعي بالأزمة السكانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة مشكلة الزيادة السكانية يرجع تاريخها لأزمان طويلة ، ولابد ان يكون النمو الاقتصادي متماشي مع النمو السكاني ، ولكن للأسف النمو السكاني دائما ما يفوق الإقتصادي مما يؤثر على حجم وجود الخدمات.

واشار- خلال جلسة مجلس الشيوخ التي تناقش مواجهة الأزمة السكانية - إلى أن هناك أكثر من 5000 آلاف وحدة تقدم خدمات خاصة للأسرة والصحة الإنجابية ، والقيام بكثير من الفاعليات وخاصة الثقافية والدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأوضح أن الدراسة المقدمة من قبل مجلس الشيوخ حول مواجهة الزيادة السكانية سيتم الأخذ بها إلى المشروع القومي لمواجهة الزيادة السكانية.