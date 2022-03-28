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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب الاهمال الطبي.. نجل عبدالرحمن أبو زهرة: نقل والدي إلى مستشفى الجلاء

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة

أكد أحمد نجل الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ، انه بصدد نقله والده حالياً الى مستشفى الجلاء العسكرى بعد تعرضه الى وعكة صحية خلال الايام الماضية . 

وتابع أحمد عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، فى اللحظات الراهنة برفقة والدي عبد الرحمن أبو زهرة فى سيارة الاسعاف لنقله الى مستشفى الجلاء بعد ان تعرض الى أهمال طبي شديد فى المستشفى الذى ظل بها على مدار الايام الماضية . 

كشفت الدكتورة منى عبد الرحمن أبو زهرة، تطورات الحالية الصحية للفنان القدير  عبد الرحمن أبو زهرة قائلة: “الأسبوع اللي فات سقط سقطة بسيطة في البيت  وقام ومشي عادي بعدها وكان  كويس  لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر في الحوض وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب، قال: ”عنده جفاف  لأن فعلاً فضل أسبوع رفض شرب المياه ".

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وتابعت  في مداخلة  خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "الحالة تدهورت ونقل المستشفى  وقطع تناول الأكل خمس أيام   فإضطرت المستشفى تركيب أجهزة ضخ  للطعام ".


وواصلت: "مش واعي أوي بالي حواليه ومش متواصل معاهم كويس ومش بيتكلم مع الي حواليه"، وطالبت محبيه بالدعاء له  قائلة: "ادعوله يقوم بالسلامة".


وحول إمكانية، إجراء تدخل جراحي لعلاج  كسر الحوض قالت: “المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن  البنج ياثر  عليه.. وبالتالي محتاج يتعافى شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحي  هيكون أمتى". 

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