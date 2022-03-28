أوكرانيا تلجأ إلى "حرب العصابات" لمواجهة القوات الروسية

عرضت قناة سكاي نيوز عربية، فيديو يرصد لجوء أوكرانيا لأسلوب حرب العصابات لمواجهة القوات الروسية.

وقد أعلنت أوكرانيا أنها قد تلجأ إلى "حرب العصابات" لمواجهة القوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

ويأتي هذا التطور ليفتح الباب لمعرفة هذا النوع من الحروب وكيف تدار..

وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن مدينته وقعت “في أيدي الجيش الروسي” بعد حصار دام أسابيع ودك القوات الروسية المدينة بالأرض، مخلفا عددًا غير معروف من القتلى المدنيين وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.