عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أوكرانيا تلجأ إلى "حرب العصابات" لمواجهة القوات الروسية

صدى البلد

عرضت قناة سكاي نيوز عربية، فيديو يرصد لجوء أوكرانيا لأسلوب حرب العصابات لمواجهة القوات الروسية.

وقد أعلنت أوكرانيا أنها قد تلجأ إلى "حرب العصابات" لمواجهة القوات الروسية في المناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

ويأتي هذا التطور ليفتح الباب لمعرفة هذا النوع من الحروب وكيف تدار..  

وفي وقت سابق من اليوم، قال عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، إن مدينته وقعت “في أيدي الجيش الروسي” بعد حصار دام أسابيع ودك القوات الروسية المدينة بالأرض، مخلفا عددًا غير معروف من القتلى المدنيين وأجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم.

القوات الروسية موسكو الجيش الروسى المدينة العصابات أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. قفزة هائلة في المعدن الأصفر وعيار 21 يسجل أرقاما تاريخية

بيبص عليهم من السطوح| جاره قتله في الشارع أمام زوجته بالوراق ..تفاصيل

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

عيار 21 بـ 976 جنيها.. سعر الذهب اليوم الاثنين 28-3-2022

جماهير السنغال تهاجم لاعبي منتخب مصر لحظة وصولهم داكار

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

الحرارة تصل لـ34 .. تفاصيل حالة الطقس من اليوم حتى أول رمضان

آخرهم عهدي صادق.. الموت يغيب 3 فنانين خلال أسبوع

ترشيحاتنا

88 طن سلع.. صندوق تحيا مصر والتضامن يطلقان أبواب الخير ببني سويف

استعادة القدرة القتالية.. أوكرانيا: انسحاب وحدات من الجيش الروسي إلي بيلاروس

هل تأثم الحامل إذا أفطرت رمضان ؟ أمور شرعية توضحها الإفتاء

رونالدو: مواجهة مقدونيا الشمالية ليست سهلة.. وأنا صاحب قرار الاعتزال

أخر تحديث.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الاثنين

شكري يبحث مع نظيره اليوناني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسهل طريقة لعمل عجينة القطايف

لسه راجعة من العمرة.. لماذا هاجم الجمهور مايان السيد بعد إطلالتها الأخيرة ؟

أبرز ثنائيات نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

أول الحاضرات.. أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار

فيديو

حر وبرد.. توقعات حالة الطقس في الأيام الأولى من شهر رمضان

بداية من أبريل.. أسعار السلع التموينية في الأسواق

حقيقي ولا كده وكده؟ ويل سميث يصفع كريس روك في حفل الأوسكار "فيديوجراف"

الهزار قلب جد.. الجديد في صفع ويل سميث لـ زميله بالأوسكار |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ