إلغاء عزاء رجائي عطية بمسجد عمر مكرم ونقله إلى فيلا مجاورة

ألغت وزارة الأوقاف منذ قليل، مراسم عزاء الدكتور الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، والذي كان من المقرر إقامته بمسجد عمر مكرم في ميدان التحرير، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإغلاق جميع دار المناسبات وفتحها بداءا من الأول من شهر رمضان المبارك.

مكان عزاء رجائي عطية

وتقرر نقل العزاء لفيلا مجاورة لمسجد عمر مكرم بميدان التحرير والمملوكة لرجل الأعمال الدكتور إبراهيم كامل.



يذكر أن نقيب المحامين رجائي عطية، توفى صباح اليوم أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء حضوره جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.



وأعلنت النقابة العامة للمحامين، الحداد ثلاثة أيام، لوفاة النقيب رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، سائلة الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة السادة المحامين وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء.

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