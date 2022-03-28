وزيرة التضامن تنعى نقيب المحامين: فقدنا رمزا تنويريا وعالما قانونيا مرموقا

نعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، المستشار رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الذى وافته المنية منذ يومين خلال أداء عمله بالمحكمة.

وأعربت القباج عن بالغ حزنها، لفقد مصر والعالم العربي رمزاً تنويرياً نابها وعالما قانونيا مرموقا، أثرى الحياة القانونية والاجتماعية والثقافية بمساهماته الفكرية الدؤوبة.

وقد كان سعادة المستشار شديد الحرص، من خلال كتاباته في الصحف ومن خلال برامجه الإذاعية المتعددة، على إعادة قراءة التراث الإسلامي والعربي بمنظور اجتماعي حديث، بسلاسة ويسر، وبحس وطني.

كما أشادت الوزيرة بمسيرة المستشار رجائي عطيه المشرفة والتي جاد فيها بعلمه وخبراته لأجيال متعاقبة، وشاء القدر أن تنتهي حياته مناضلاً في عمله بطلاً في عطاءه وفياً لمهنته ولوطنه.

ودعت القباج الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه وتلامذته الصبر والعزاء.