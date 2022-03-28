معارض "مستقبل وطن" تملأ المحافظات بالسلع منخفضة الأسعار

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الأثنين، سواء توفير سيارات متنقلة وثابتة لتجوب القري والنجوع بالمراكز، وتوزيع كراتين المواد الغذائية علي الأسر الأكثر احتياجاً، ويواصل إقامة معارض المواد الغذائية واللحوم والمجمدات والسلع الرمضانية بأسعار مخفضة، استعداداً لشهر رمضان المبارك ودعم ومساندة الدولة ضد جشع التجار، وقوافل طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان، والمشاركة في التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتكريم الفائزين من الطلاب والطالبات في مسابقة أوائل الطلبة، للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، ويواصل تكريم الأمهات المثاليات والشهداء.

علي صعيد أخر، يواصل حزب مستقبل وطن، في إطلاق معارضه "أهلا رمضان" و "ضد الغلاء"، وأيضا العديد من المنافذ وشوادر اللحوم، في كافة المحافظات، بهدف القضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة قبل أيام من شهر رمضان المبارك، حيث أقام الحزب العديد من المعارض والمنافذ والشوادر على مستوى القري بالنجوع والأقسام والأحياء بالمراكز في المحافظات، لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية واللحوم والدواجن والخضار بأسعار مخفضة عن المعروضة في الأماكن الخارجية، وتصل نسبة التخفيض 30% على السلع، بالإضافة إلى توفير نقاط المعروضات في أماكن مناسبة للمواطنين بكل مركز للعمل على مدار الساعة، وخلال أيام الأسبوع.

وتحرص كافة أمانات الحزب في المحافظات على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، بجودة عالية وأسعار مدعمة، طوال مدة الشهر الكريم، وتوفر المعارض منتجات السكر والأرز والزيوت والمنتجات الطبية واللحوم بأسعار مخفضة، كما تعرض الفوانيس وأدوات الزينة داخل المعارض والخضراوات والفاكهة.

في محافظة قنا:

تفقد المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، معارض السلع الغذائية التي ينظمه الحزب، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة الأحوال المدنية بمدينة قنا، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية والضرورية ومستلزمات شهر رمضان المبارك.

واطمأن "الشريف"، خلال جولته، على توافر كافة المواد الغذائية الأساسية والضرورية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة وفي متناول الجميع، مشيدا بجهود قيادات الحزب والعملية التنظيمية داخل المعرض لتوفير الراحة للمتجولين بالمعرض، مثمناً الأمين العام لحزب مستقبل وطن، جهود القيادة السياسية ومؤسسات الدولة في اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية العالمية الي خلفتها الحرب الأوكرانية على المواطنين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية.

وفي محافظة الفيوم:

واصلت أمانات الحزب بالمحافظة، فعالياتها المختلفة والتي تأتي في مقدمتها توزيع كرتونة رمضان التي تحتوي على السلع الغذائية الجافة وذلك على المستحقين من أهالينا، حيث قام وفد من أمانة المحافظة، بإهداء كرتونة رمضان الي العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي كذلك تم اهداء كرتونة رمضان للعاملين بمديرية أوقاف الفيوم من خلال وفد من أمانة الحزب.

وفي محافظة الغربية:

افتتحت أمانة مركز قطور، معرض السلع الغذائية الذي يقيمه الحزب بمناسبة شهر رمضان المبارك بقرية دماط، للتخفيف من على كاهل المواطن، وفي نفس السياق، نظمت أمانة مدينة زفتي، حملة متنقلة لتطعيم ضد شلل الأطفال، في الوحدة الحزبية لحي الغرابلي، وجابت الفرق المتنقلة شوارع الحي وبلغ عددها اربعة فرق متنقلة وتم تحقيق معدل55% من المستهدف خلال يوم واحد فقط.

وفي محافظة مطروح:

افتتحت أمانة مركزي الضبعة سيوة، معرض "أهلا رمضان" وتحت شعار لا للغلاء لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وشهدت المعارض اقبال كبير من الأهالي فور افتتاحه، وجاري افتتاح معارض أخرى في كافة مراكز المحافظة الثمانية ومع زيادة المعارض فى كافة السلع والخضروات واللحوم.

وفي محافظة الجيزة:

واصلت أمانة مركز البدرشين حملتها التطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك لليوم الـ105 على التوالي، حيث تواجدت اليوم بقرية كفر زهران لمساعدة أهالي القرية في تلقي لقاحات فيروس كورونا مع تهيئة المناخ أمام الفرق الطبية القائمة على الحملة، وفي نفس السياق، شاركت أمانة مركز إمبابة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، ومتابعة سير عملية التطعيم للأطفال بالوحدات الطبية بشمال الجيزة حيث أنه من المقرر أن تستمر الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 27 مارس حتى الأربعاء 30 مارس.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة دعم مبادرة "لا للغلاء" التي أطلقها الحزب استعدادا لشهر رمضان المعظم بافتتاح ثاني المعارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لأهالي إمبابة، وشهد المعرض المقام بأول شارع المطار إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ اللحظات الأولى لافتتاحه، وفي الوقت نفسه، احتفلت أمانة قسم الشيخ زايد بعيد الأم وكرمت الأمهات المثاليات، وذلك بمشاركة نائبي 6 أكتوبر والشيخ زايد والهرم، وشهدت الحفل تكريم الأمهات المثاليات وكذلك تكريم الطلبة الفائزين بالمركز الأول لمسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفي محافظة الأقصر:

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، ثاني معارض الحزب لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة بمدينة الأقصر، ضمن خطة الحزب لمحاربة الغلاء، وينظم المعرض الذي يقام بشارع المحطة بمدينة الاقصر كلا من امانة بندر الأقصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، ومديرية تموين الأقصر، والمعارض تستمر لمدة 15 يوما بمشاركة 17 تاجرا وتشمل جميع السلع الغذائية الأساسية من منتجات الألبان والأرز والمكرونة والسكر والزيت وياميش رمضان ، والمنظفات ، بالإضافة إلى جناح لعرض منتجات اللحوم ويتم بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين بنسب تتراوح بين 20% إلى 30% عن مثيلتها بالأسواق الخارجية.

وفي محافظة المنوفية:

نظمت أمانة مركز اشمون، منتدى ثقافي، تحت عنوان "القيادة وروح الابتكار"، والذي أقيم بقاعة أحلى الليالي بأشمون، وبدأ الحفل بالقرآن الكريم والسلام الجمهوري، واُختتم بتوزيع هدايا وشهادات التكريم لرموز من أمانة المرأة بقرى ومدينة أشمون، وعلى جانب آخر، افتتحت أمانة مركز الباجور، المنفذ الثابت الرابع لبيع المواد الغذائية الرئيسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وذلك بمدينة الباجور.

وفي محافظة الوادي الجديد:

نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية مجانية، والقافلة قدمت خدماتها بقرية "بدخلو" والقرى التابعة لها والقريبة منها وذلك بمقر الوحدة الصحية للقرية، وضمت 5 تخصصات طبية "جلدية – أسنان – أطفال – باطنية – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 114 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها، وفي الوقت نفسه، كرم أمانات مراكز الداخلة وبلاط وقراه، 6 أمهات مثاليات على مستوى المراكز الثلاثة، ونظمت احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من مركزي الداخلة وبلاط وأمهات شهداء بتقديم الهدايا والدروع وشهادات التقدير ومصاحف وكروت متابعة صحية وتحاليل طبية مجانية من معامل لايف لاب، وفي نفس السياق، نظمت أمانة مركز الداخلة، قافلة طبية بالتعاون مع مركز العشري للعيون ومديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، للكشف المبكر عن أمراض العيون لطلاب المدارس وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لإجراء العمليات.

وفي محافظة البحر الأحمر:

أعلنت أمانة الحزب بالمحافظة، عن توفير عدد من المعارض الدائمة والمنافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة إسهاما من الحزب في توفير حياة كريمة لكل المصريين، في مدينة الغردقة، أقامت شادر لبيع السلع الغذائية بشارع الحجاز بجوار ماركت اليوسف، ووفرت 2 سيارة متنقلة تجوب كافة ميادين وشوارع المدينة، وأقامت منفذاً امام الجدارية بمعرض اهلا رمضان، وأما في مدينة رأس غارب، أقامت معرضاً دائم لبيع السلع الغذائية بجوار مقر الحزب بالمدينة، وفي مدينة سفاجا، وفرت الحزب عدد 2 سيارة متنقلة لبيع المجمدات واللحوم والاسماك والسلع الغذائية بالإضافة الي سيارة متمركزة امام مسجد السلام بالمدينة، وفي مدينة القصير، وفر عدد 2 سيارة متنقلة ومنافذ متحركة تجوب كافة شوارع المدينة.

وفي محافظة السويس:

افتتحت أمانة الحزب بالمحافظة، معرضاً، لبيع المستلزمات الغذائية، واللحوم والخضار والياميش، بأسعار مخفضة، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالسويس بخصم يصل إلى 30٪ وذلك بقرية العمدة، وذلك لمكافحة جشع التجار، ومناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.