صاحب صاحبه ومُحب ومبتسم.. منير مكرم ينعى عهدي صادق.. شاهد

تقدم الفنان منير مكرم بخالص المواساة والتعازى في وفاة الفنان عهدى صادق، الذي رحل صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

وأضاف مكرم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الإثنين، أن الفنان القدير تعرض لوعكة صحية منذ فترة طويلة.

وتابع مكرم "أن الفنان الراحل عهدى صادق كان صاحب صاحبه ومُحب ومبتسم".



وشيع جثمان الفنان عهدي صادق من الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقطامية، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمود حميدة والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والفنانة سلوي محمد علي، والفنان أحمد كمال، الفنان محمود عبد الغفار.