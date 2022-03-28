بكلمات مؤثرة.. صبري عبد المنعم ينعي صديق عمره الفنان عهدي صادق

نعى الفنان صبري عبدالمنعم، رحيل الفنان عهدى صادق، والذي رحل صباح اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة "ETC" ، مساء اليوم الإثنين ، أن الفنان عهدى صادق تعرض لوعكة صحية عنيفة منذ عام، من بينها إجراء عملية بسبب كسر في منطقة الحوض، بالإضافة لمشاكل في الكلى.

وتابع عبدالمنعم، أن "أمي كانت تعتبر الفنان الراحل عهدى صادق أحد أبنائها، لأنه كان له مكانة كبيرة وسط أفراد الأسرة، مشيرا إلى أن عهدى صديقي منذ عام ١٩٦٥ ".

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح اليوم الاثنين، الفنان عهدى صادق عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.