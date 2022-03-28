ريا أبي راشد: ويل سميث أخطأ عندما صفع مذيع حفل الأوسكار..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن "الحدث التريند" الذي تحدث الجميع عنه، هو ويل سميث، خلال حفل توزيع الأوسكار، بعد قيام الفنان كريس روك بالسخرية من زوجة ويل سميث، مما أثار ويل سميث وقام بصفع كريس روك على الهواء.

وأضاف عمرو اديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية"، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، :الغريب في الأمر، أنه بعد الحادثة، حصل “ويل سميث على جائزة الأوسكار”.

وقالت الإعلامية ريا أبي راشد،: اعتقدنا جميعا عندما قام ويل سميث بصفع كريس روك أنه جزء من العرض، ولكن بعد الغضب الكبير لويل سميث اكتشفنا الأمر، أن ويل سميث كان جادا وكانت تعبيراته حادة.

وأشارت ريا أبي راشد إلى أن ردة فعل ويل سميث كانت عنيفة بدرجة كبيرة، و ويل سميث فنان كبير ومحبوب، وما قام به كان خطا، وكريس روك أخطأ بالسخرية من زوجة ويل سميث