اللحوم البلدي بـ 135 جنيها..وزير الزراعة: جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكالب..فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن توجيهات الرئيس السيسي، تؤكد على أن الدولة تبذل كل جهد لتوفير السلع والخدمات للمواطنين، إضافة إلى قيام رئيس الوزراء بعمل لجنة لمتابعة الجهود التى تتخذ لتوفير السلع والخدمات.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن وزارة الزراعة أطلقت قافلة بوجود 21 منفذا متنقلا ، إضافة إلى أنه لدينا 171 منفذا ثابتا بجميع محافظات الجمهورية.

وتابع وزير الزراعة، أننا اليوم افتتحنا أكبر معرضين بحديقة الأورمان، ومعرضا آخر تم افتتاحه بشارع الهرم بالجيزة، مؤكدا أن اللحوم البلدى يباع الكيلو بـ 135، إضافة إلى أن سعر الدواجن والبيض أقل من السوق 25% .

وأشار القصير إلى أن كرتونة البيض تباع بـ50 جنيها، والدواجن 50 جنيها، واللحوم الضاني بـ 125، والسكر من 9 جنيهات ونصف لـ 10، والبطاطس 3 جنيهات ، والطماطم 8 جنيهات والارز من 9 ونص لـ 10 جنيهات.

وأكد وزير الزراعة، أن المعرض سيستمر طوال شهر رمضان، والسلع موجودة بكميات متوافرة، وكل العارضين من وزارة الزراعة وهناك عارضين من خارج الوزارة.

واستكمل القصير تصريحاته، بأن جميع السلع متوفرة ولا داعي للتكالب عليها.