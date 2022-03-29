سفيرة مصر في السنغال: الأمور مستقرة لبعثة المنتخب.. واللاعبون جاهزون لمواجهة اليوم

كشفت السفيرة نهى خضر سفيرة مصر في السنغال، آخر إستعدادات المنتخب المصري لمواجهة السنغال ضمن منافسات المباريات المؤهلة لكأس العالم.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"،: "جميع أفراد البعثة وصلوا داكارا، والأمور مستقرة من الناحية الصحية والأمنية، مشيرة إلى أن اللاعبين أجروا التدريب الأساسي أمس على الملعب المستضيف للمباراة .

وأكدت نهى خضر، أن أول طائرة ستصل للسنغال غدا ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وعلى متنها 300 مشجع.

وتابعت سفيرة مصر في السنغال، أن الأمور تسير على ما يرام طبقاً للبرنامج المحدد للفراعنة قبل خوض مباراة السنغال ، مشيرة إلى أنها تواصلت مع جمال علام، رئيس اتحاد الكره للاطمئنان على آخر التطورات بشأن لاعبي المنتخب ، وأكد جاهزية الفراعنة لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.