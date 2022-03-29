طارق عوض: تسليم 17800 سيارة ضمن مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم تسليم 17800 سيارة ضمن المبادرة من إبريل الماضي وحتى الآن ولازلنا نتعامل بالأسعار المعلنة عبر الموقع.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع لميس الحديدي مقدمة برنامج كلمة أخيرة والمذاع عبر قناة "أون أي": "نتعامل حالياً مع 38 ألف طلب ضمن المبادرة بإختلاف أنواع السيارات وجار إنهاء إجراءات التسليم لأصحابها".

وأكمل: "نتعاون مع خمس شركات وطنية وتحمل ماركات عالمية وهي السائدة والمتداولة في الشارع المصري وتتيح تسع ماركات تتعامل مع نحو 22 طراز مابين الملاكي والتاكسي والميكروباص ".

