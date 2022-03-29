اليابان تحظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، حظر تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، اعتبارا من 5 أبريل، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقال الوزير كويتشي هاجيودا، "تماشيا مع قرار الحكومة، اعتبارا من 5 أبريل، تم فرض حظر على تصدير المنتجات الفاخرة إلى روسيا، من بينها السيارات الفارهة والأحجار الكريمة والمجوهرات.

وفي نفس السياق، أعلنت الحكومة أنها تعتزم مطالبة الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، في حالة تلقي الطلبات.

والأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية اليابانية السفير الروسي لدى اليابان، ميخائيل جالوزين، حيث قدمت له احتجاجا على قرار موسكو الانسحاب من محادثات السلام مع طوكيو.

ووفقا لوكالة أنباء كيودو، فإن نائب وزير الخارجية الياباني تاكيو موري هو من سلَم الاحتجاج إلى السفير الروسي.

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياسي، محاولات روسيا الربط بين رد فعل بلاده تجاه الأحداث في أوكرانيا والعلاقات الثنائية مع موسكو بأنها غير عادلة وغير مقبولة.

