آبل تخفض إنتاج هاتف iPhone SE الجديد بنسبة 20 % لضعف الطلب

أفادت تقارير أن شركة Apple آبل الأمريكية قامت بتخفيض إنتاج هاتف iPhone SE الجديد بنسبة 20 % وذلك بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إطلاقه بسبب ضعف الطلب عليه.

وبحسب شبكة سي إن بي سي الأمريكية فإن قيام شركة آبل تخفيض إنتاج هاتف iPhone SE الجديد جاء بسبب عدم الاقبال الشرائى عليه في عدد من الأسواق منها السوق الصينية.

وفقا للشبكة فإن هذا الانخفاض هو علامة مبكرة على حرب أوكرانيا والتأثير السلبي للتضخم على الطلب على الإلكترونيات، حيث ذكرت وكالة نيكي آسيا إن هذا الانخفاض في الإنتاج هو علامة على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت شركة JPMorgan إن مبيعات iPhone SE الجديد قد تكون محدودة في الصين حيث لا يتوفر شراء الهاتف من المتاجر بسبب الإغلاقالذى تعتمد الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا، كوفيد-19.

وطلبت شركة آبل من الموردين خفض إنتاج هاتف iPhone SE الجديد بنحو 2 مليون وحدة إلى 3 ملايين وحدة ، أو حوالي 20٪ من الطلبات الأولية ، كما خفضت آبل أيضًا طلبات شراء AirPods بنحو 10 ملايين وحدة لعام 2022 بالكامل.

ولا يتمتع هاتف iPhone SE الجديد بشعبية مثل هواتف آيفون الرائدة والأكثر سعرا من آبل حيث أنه وفقًا لـ Counterpoint Research ، فإن إصدار 2020 من iPhone SE يمثل 12٪ من إجمالي مبيعات هواتف آيفون منذ إطلاقه حتى الربع الرابع من عام 2021.

ويبلغ هاتف آيفون iPhone SE الجديد سعر 300 دولار أى ما يعادل حوالي 6 آلاف و 750 جنيه مصرى، كما تم إطلاقه في عدد من الدول منها وتعتبر الإمارات وهى الدولة العربية الوحيدة التى تم إطلاق هاتف آيفون Phone SE (2022) فيها، حيث تم إطلاقه بسعر يبدأ من 1,849 درهم أى ما يعادل حوالي 7 آلاف و900 جنيه مصرى.