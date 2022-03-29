انضمام البحرين رسميًا إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية

أودع الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحريني، لدى زيارته إلى جمهورية الهند الصديقة، وثائق التصديق بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الإطارية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية تفعيلًا للمرسوم رقم (107) لسنة 2021، حيث كان في استقباله موراليدهاران، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية الهند.

وأشاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية البحريني خلال اللقاء، بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة والمتميزة بين البلدين الصديقين، والقائمة على دعائم راسخة من المودة والاحترام والترابط الثقافي والحضاري.

أوكد أن انضمام مملكة البحرين رسميًا إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية، ومقره نيودلهي، من شأنه تعزيز التعاون في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بما يحافظ على البيئة ويدعم أهداف التنمية المستدامة.