الكعبي: الإمارات تواصل دعم استقرار أسواق النفط

أكد أحمد الكعبي، محافظ الإمارات لدى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، أن الإمارات تواصل دورها المحوري في دعم استقرار أسواق النفط وتلبية احتياجات الطاقة العالمية.

وقال الكعبي وفق صحيفة الخليج الإماراتية إن دولة الإمارات عضو فاعل في منظمة «أوبك» وتلعب دوراً محورياً في تحقيق الاستقرار بالأسواق والمشاركة في رسم ووضع السياسات العالمية بقطاع النفط.

وأوضح أن الإمارات تولت رئاسة «أوبك» في عام 2018 ونجحت في إدارة ملف «أوبك+» بالتعاون مع الشركاء مما عزز من توازن أسواق النفط وإزالة التخمة من المخزون العالمي.

وأشار الكعبي إلى استمرار الإمارات مصدراً موثوقاً وداعماً لتوفير احتياجات السوق العالمي من النفط.

في سياق متصل، تواصل دولة الإمارات دعمها لقطاع النفط العالمي عبر خطط استراتيجية ورؤى استباقية قادرة على التعامل مع المتغيرات العالمية المختلفة بما يلبي حاجة الطلب وتحقيق النمو المستدام على مستوى العالم.

وكانت الإمارات سباقة في مجال دعم القطاع حيث بدأت مبكراً في ضخ استثمارات كبيرة وإنجاز المشاريع الاستراتيجية بهدف ضمان استمرار سلاسل الإمداد النفطية.

وتستثمر الإمارات في مختلف مجالات سلسلة الطاقة وتعمل على زيادة قدراتها الإنتاجية من النفط والغاز والذي من شأنه أن يضمن استمرار دورها الفاعل شريكاً مسؤولاً وموثوقاً في تأمين إمدادات الطاقة لشركائها ودول العالم.

وأعلنت دولة الإمارات في العام 2020 عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.