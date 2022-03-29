الحلم يقترب.. 4 سيناريوهات تقود مصر إلى كأس العالم على حساب السنغال

في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، يحل منتخب مصر ضيفا ثقيلا على نظيره السنغالي، اليوم الثلاثاء، في تمام السابعة مساء “بتوقيت القاهرة” على ملعب ديامنياديو، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

ويستهدف منتخب مصر بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش خطف بطاقة التأهل من السنغال من قلب العاصمة “داكار”.

وكان منتخب مصر فاز على السنغال بهدف دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، الجمعة الماضي.

جاء هدف منتخب مصر من تسديدة لـ محمد صلاح ارتطمت بعارضة السنغال ثم اصطدمت بـ “ساليو سيسه” مدافع أسود التيرانجا وسكنت الشباك في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم:

يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2022 في حال الفوز على السنغال بأي نتيجة في مباراة اليوم، كما أن التعادل بأي نتيجة يضمن صعود الفراعنة إلى المونديال.

السيناريو الثالث وهو الهزيمة بفارق هدف باستثناء نتيجة ( 0 - 1)، حيث سيصعد منتخب مصر في هذه الحالة مستفيدا من أفضلية التسجيل خارج الأرض.

السيناريو الرابع، وهو التأهل بركلات الترجيح، حال انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتغلب السنغال بهدف نظيف.

الحالة الوحيد التي سيلجأ فيها المنتخبان لركلات الحظ الترجيحية، هي تفوق السنغال بهدف دون رد.

قائمة منتخب مصر لمباراة السنغال:

حراسى المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي جبر - ياسر إبراهيم - محمود علاء - عمر جابر - عمر كمال عبد الواحد - أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: إمام عاشور - نبيل عماد دونجا - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى محمد - مروان حمدي.

ويصعد 5 منتخبات من قارة إفريقيا إلى بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر في الفترة من 21 نوفمبر المقبل حتى 18 ديسمبر.

وكان منتخب مصر شارك في النسخة الماضية من بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا 2018.