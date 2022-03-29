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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

امن القاهرة يضبط عاطل انتحل صفة موظف بوحدة مرور

ضبط شخص
ضبط شخص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل – له معلومات حنائية - مقيم بالقاهرة) حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة منتحل صفة موظف بوحدة التراخيص و إيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات .. و عُثر بحوزته على (أوراق تجديد تراخيص سيارة بإسم أحد الأشخاص – مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بإنتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص بقصد النصب على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب على المواطنين .

وحدات المرور مديرية امن القاهرة جرائم النصب وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

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