لورديانا رقصت بالجاكيت.. لماذا حبست "إنتي معلمة" عمر كمال وحمو بيكا ؟

تصدر مطربا المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، والراقصة البرازيلية لورديانا خلال الساعات القليلة الماضية، التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومؤشرات البحث على جوجل، بعد إصدار المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية الحكم ضدهما على فيديو «إنتي معلمة».

منذ نشر فيديو «إنتي معلمة» أثار غضب عدد من جماهير مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا، واتهماهما بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية، بغرض التربح من المهرجان.

أصل الحكاية

بدأت حكاية الخلاف منذ سبتمبر عام 2020، عندما نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لنشر الصور والفيديوهات «انستجرام»، مقطع فيديو يجمعه مع مؤدي المهرجانات حمو بيكا والراقصة لورديانا، أثناء بروفات كليب مهرجان «إنتي معلمة».

نال مقطع فيديو بروفات كليب مهرجان «إنتي معلمة»، هجومًا حادًا من جمهور عمر كمال وحمو بيكا، لظهور الراقصة لورديانا ترقص على الأغنية.

عمر كمال يخضع لرغبات الجمهور

بعد تعرض عمر كمال لهجوم حاد من متابعيه معترضين على ظهور الراقصة لورديانا خلال بروفات كليب «إنتي معلمة»، أعلن كمال طرح كليبه الجديد بمشاركة حمو بيكا بدون الراقصة لورديانا بناء على رغبة الجمهور.

كتب عمر كمال في ذلك التوقيت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»: « استجابة ليكم هنزل أغنية إنتي معلمة من غير الفنانة الاستعراضية لورديانا ومش هنصور الكليب فيه رقص أو أي حاجة تزعلكم تاني».

اتهام مؤديا المهرجانات بالإخلال بالآداب الاجتماعية

باشرت بعد ذلك نيابة الشئون المالية والتجارية، التحقيقات في اتهام كل من مؤديا المهرجانات حمو بيكا، وعمر كمال، والراقصة لورديانا، ببث مقطع فيديو خادش للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجهت النيابة لهم تهمة الإخلال بالآداب الاجتماعية، وسوء استخدام وسائل الاتصال والإنترنت وبث فيديوهات، بهدف التربح منها، والحصول على أموال مقابل نشرها، مع إرفاق صور وحسابات المتهمين، التي جرى بث الفيديوهات عليها بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف التربح منه وكسب أموال طائلة، وتم إحالة المحضر إلى المحكمة الاقتصادية.

عمر كمال وحمو بيكا والراقصة لورديانا

المحكمة الاقتصادية تصدر حكمها

أصدرت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية حكمًا بمعاقبة مؤديا المهرجانات، حمو بيكا، وعمر كمال بالسجن لمدة سنة، وكفالة قدرها 10 آلاف جنية، لإيقاف التنفيذ، وتغريمهم غرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

كما برأت المحكمة الاقتصادية الراقصة البرازيلية لورديانا، في واقعة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية، واستغلالهم مقطع فيديو للرقص والغناء يحمل اسم «إنتي معلمة» بقصد التربح منه.