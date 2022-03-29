عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 70 مخالفة تموينية وضبط سلع مجهولة المصدر بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ، عن ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية اليوم الثلاثاء .

 

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية و الأسواق ، ولإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية ، من أجل رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها.

 

محافظ المنيا: حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة

مدير مركز أورام المنيا لصدى البلد: نقدم خدمة طبية بجودة عالية مجانا

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 70 مخالفة تموينية، منها 53 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - وقضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 17 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود ترخيص) ، بالإضافة إلى ضبط طن أرز و طن دقيق مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

الحملات التفتيشية مديرية التموين محافظ المنيا المتابعة الميدانية مخالفات المواد الغذائية المخابز البلدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

هل حان وقت ارتداء الملابس الصيفية ؟.. الأرصاد تجيب

ترشيحاتنا

المحكمة الرياضية تؤيد قرار الفيفا بتغريم كهربا ٢ مليون دولار لصالح الزمالك

اليابان تحظر تصدير الأوراق النقدية والذهب إلى روسيا

في ذكري تعويم إيفرجيفن.. أسامة ربيع:أبطال القناة دائما عند حسن ظن الوطن

السيسي يستقبل وزير خارجية قطر ويثمن التقدم الملموس في العلاقات بين البلدين

هل تأثرت قناة السويس بالأزمة الروسية الأوكرانية؟.. الفريق أسامة ربيع يجيب

الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية قطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

وزير الدفاع: تضحيات القوات المسلحة ستظل الدافع الأساسى نحو تحقيق الأمن والإستقرار

فيديو

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

جاره أشعل فيه النار.. مصطفى سراج ضحية انتقام غامض بدمياط الجديدة..فيديو

دُفنَّ في مغارة.. انتهاء لغز اختفاء أم وبناتها الثلاث بلبنان

طريقة الحصول على قرض مشروعك في 27 محافظة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ