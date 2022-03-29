تحرير 70 مخالفة تموينية وضبط سلع مجهولة المصدر بالمنيا

أعلنت مديرية التموين بالمنيا ، عن ضبط 70 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية اليوم الثلاثاء .

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف المرور على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية و الأسواق ، ولإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية ، من أجل رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، لكافة المعروضات على المواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحقيق عملية الانضباط بالإضافة لمتابعة الحالة العامة لجودة السلع المعروضة للتأكد من مدي صلاحيتها.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات ضبط 70 مخالفة تموينية، منها 53 مخالفة للمخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - وقضايا أخرى متنوعة)، كما تم ضبط 17 مخالفة في مجال متابعة الأسواق حيث تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية وعدم وجود ترخيص) ، بالإضافة إلى ضبط طن أرز و طن دقيق مجهولة المصدر، وتم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .