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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير مركز أورام المنيا لصدى البلد: نقدم خدمة طبية بجودة عالية مجانا

مركز أورام المنيا
مركز أورام المنيا

أعلن الدكتور ياسر محمد عبد الجواد مدير مركز أورام المنيا، إن المركز يشهد توسعات إنشائية كبيرة خلال الفترة المقبلة ستساهم فى تقديم خدمة طبيه متميزة وبجودة عالية للمرضى .

مشيراً إلى أن بعض التوسعات تم الانتهاء منها ومنها ما يجرى العمل فيه وذلك لما يحظى به المركز من سمعة متميزة بين مراكز  الأورام على مستوي الجمهورية وهذا يجعل الاقبال عليه متميزا فلدينا مرضى ياتون إلينا من محافظات جنوب الصعيد من أجل تلقي العلاج.

وأضاف عبد الجواد في تصريحات خاصه " لصدي البلد" أن المركز يقدم الخدمة لحوالى 400 مريض يومى من المترددين على المركز ويتابعون العلاج به سواء هذا العام أو الاعوام الماضية، حتى أصبحنا أصدقاء للمرضى، ونحاول أن نقدم لهم أفضل الخدمات خاصة أننا نجد دعما كبيرا سواء من الدولة أو المجتمع المدنى، ونحتاج إلى مزيد من الدعم سواء الدعم المادى أو المعنوى من مختلف الفئات.

وأشار مدير مركز الأورام إلى أن المبنى الجديد للمركز يتم تطويره على 3 مراحل المرحلة الأولى تم الانتهاء منها بنسبة 100٪ أما الثانية فقد وصلت نسبة العمل بها إلى 40٪ وبعدها يتم العمل فى المرحلة الثالثة وسوف تتضمن المزيد من إعداد الحجرات للمرضى وغرفة للعناية المركزة، بالإضافة إلى غرفة العناية المركزة الموجودة بداخل المركز.

ولفت عبد الجواد أن المركز يقدم جميع الخدمات للمريض بالمجان سواء كانت إشاعات عادية أو إشاعات تداخلية او معامل وغيرها من الخدمات، خاصة أن الادوية ثمنها مرتفع جدا، لكننا محظوظون بالدعم المقدم من الدولة،  سواء لمرضى التأمين الصحى أو المرضى العاديين الذين يجدون أفضل الخدمات ونحن نحاول دائما أن نطور حتى يحظى المريض بالخدمة الجيدة سواء فى توفير الأدوية باهظة الثمن أو الأجهزة داخل المركز.

وأكد عبد الجواد أن طاقم العمل داخل المركز يقوم بجهد مضاعف سواء فى الخدمة الطبية أو رسم البسمة على وجه المريض لبث الأمل بداخله،  حيث نقدم كل ما يمكن تقديمه من أجل المريض، ونأمل فى مزيد من الدعم من مؤسسات المجتمع. 
 

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