السفير البلجيكي يزور منطقة دير العذراء بجبل الطير في المنيا .. صور

زار السفير البلجيكي فرانسو كورنيه منطقة دير السيدة العذراء بقرية جبل الطير التابعة لمركز سمالوط شمال المنيا، والتي أدرجها بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة.

وقال الدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة إن المناطق الاثرية بالمحافظة، تستقبل الوفود من جميع أنحاء العالم، موضحًا أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، والمعالم السياحية الهامة.

وتستقبل المنطقة الأثرية بجبل الطير، نحو مليوني كل عام من المسلمين والأقباط، احياءًا لذكرى مرور العائلة المقدسة والتي تأتي خلال شهر مايو من كل عام.

وتضم المنطقة كنيسة السيدة العذراء، ونحتت في الصخر، وأُنشأت على يد الملكة هيلانه والدة الإمبراطور قسطنطين عام ٣٢٨م، والكنيسة لها مدخل يقع جهة الغرب يعلوه أحجار منحوتة مختلفة الأحجام، وتتكون من صحن من ثلاثة أجنحة وخورس يتقدم الهيكل وعلى جانبيه حجرتان، ويتضمن الصحن المعمودية الأثرية المنفذة داخل أحد الأعمدة الحجرية الكبيرة، كما يتوسط صحن الكنيسة حوض اللقان، وفي الناحية الجنوبية الشرقية نجد المغارة أو الكهف الذي مكثت فيه العائلة المقدسة لمدة ثلاثة أيام.

ويطلق البعض على المنطقة الأثرية، عدة ألقاب منها اسم دير "البكرة" لوجود بكرة كانت تستخدم في الصعود والنزول من الجبل، كما يطلق عليه اسم جبل الطير بسبب تجمع أعداد كبيرة من "طير البوقيرس" داخله، وكذلك جبل الكف لمنع المسيح سقوط صخرة عليه ووالدته بعد أن أشار إليها بـ"كف يده" التي انطبعت على الصخرة حتى الآن ويتم عرضها داخل المتحف البريطاني.

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