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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أخبار البرلمان| النواب يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات.. وعقوبات راعة لـ أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

مجلس النواب
مجلس النواب

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها:

روج لأدوية مغشوشة..ما العقوبة القانونية المتوقعة لـ أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»؟

 

بعد الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة التلاعب بأسعار السيارات

 

شروط التصالح فى مخالفات المشروعات المتوسطة..والحبس وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين

 

ضوابط الحصول على بدل تالف لرخصة الصيد.. و5 حالات لسحب التراخيص| تفاصيل

 

الحبس وغرامة 200 ألف عقوبة الموظف المتورط في تسهيل مخالفات البناء

 

قبل الموافقة النهائية.. تعديلات تشريعية جديدة تعاقب مرتكبي جرائم تهريب المهاجرين

 

قبل موافقة النواب.. تعرف على أهداف مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

 

النواب يوافق نهائيا على تعديلات تغلظ عقوبة جرائم الهجرة غير الشرعية

 

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

 

 

 

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