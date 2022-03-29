أخبار التعليم.. لا رفع للغياب من المدارس في رمضان.. انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب الطب البشري العائدين من أوكرانيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

التعليم العالي: انتهاء اختبارات تحديد المستوى لطلاب الطب البشري العائدين من أوكرانيا

شهدت كلية الطب البشري بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الراغبين فى التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليًا، والذين قدموا للتسجيل رسميًّا بوزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، خلال الفترة من 14حتى 24 مارس الجاري.

جامعة القاهرة: المركز القومى للمرأة ألغى فكرة التمييز بين الجنسين

بدأت منذ قليل، احتفالية لتكريم المرأة المصرية بجامعة القاهرة بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة و المستشار حسين مصطفي فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة.

وزير التعليم العالي: انخفاض معدل وفيات كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، عن انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 44% خلال الأسبوع الماضي.

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان ، أمر يشغل بال الكثير من طلاب المدارس وأولياء أمورهم، من حيث صحته بعد تداول أخبار غير رسمية مجهولة المصدر بهذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مسرح الجريمة ودور الطب الشرعي.. ندوة لطلاب كلية العلوم جامعة حلوان

نظمت كلية العلوم جامعة حلوان برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية لمرحلة البكالوريوس ندوة بعنوان مسرح الجريمة ودور الطب الشرعي والمعمل الجنائي فى كشف الجرائم، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد الكلية وريادة الدكتورة منى عبد الرحمن عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

بدء إجراءات تجميع بيانات استراحات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

أرسلت لجان النظام والمراقبة الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة 2022، خطاباً عاجلا إلى مديري مديريات التربية والتعليم، بشأن استراحات المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022.

إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية.. عبدالغفار يرأس اجتماع مجلس صندوق تطوير التعليم



عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والسادة الأعضاء، وذلك بمقر الوزارة.

شروط القبول بالتعليم المدمج بالجامعات المصرية.. تعرف عليها

قال الدكتور أحمد جلال مدير مركز التعليم المدمج السابق بجامعة عين شمس إن التعليم المدمج هو نوع من التعليم يجمع بين التعليم التقليدي في الفصول التقليدية وجهًا لوجه والتعلم الإلكتروني عن طريق الإنترنت بمحادثات على شبكة الإنترنت، ويتميز التعليم المدمج بأن الجانب التطبيقى يشمل 60 بالمائة، والجانب النظرى 40%.