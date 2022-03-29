عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. تحرير 23 محضر مخالفات تموينية بـ الواسطى

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، على حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة الواسطى، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسئولى العلاج الحر بمديرية الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف،بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

فتيات بني سويف يفزن بالمركزِ الأوِل في نهائيات مسابقة أوائل المعاهد الأزهرية

أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر لمخالفات تموينية، شملت 2 محضر عش تجاري وعدم إصدار فواتير، و6 لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 للذبح خارج المجزر الحكومي ، و2 لعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على 175 كجم تمر هندي مجهول المصدر وبدون بيانات، و175 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وتم المرور على بعض المنشأت والمراكز الطبية الخاصة، وتم تحرير محاضر غلق لعدد 2 عيادة و2 معمل بدون ترخيص، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

thumbnail - 2022-03-29T171953.327
thumbnail - 2022-03-29T171953.327
thumbnail - 2022-03-29T172001.136
thumbnail - 2022-03-29T172001.136
حماية المستهلك بني سويف حماية التموين مجهول المصدر محافظ بني سويف الوحده المحلية الطب البيطري مديرية الصحة المواطنين المراكز ضبط الأسعار مباحث التموين مديرية التموين الرقابة مدينة الواسطى جهاز حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يفتتح معرض منتجات التعليم الفني

إصابة 5 أشخاص في حادثي سير لدراجات نارية ببني سويف

بني سويف تستقبل قافلة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية مقدمة من "تحيا مصر"

محافظ بني سويف يناقش الجهود الميدانية للتفتيش المالي والإداري على 29 منشأة

محافظ بني سويف يشهد احتفالية تجهيز 20 عروسا من الأيتام

محافظ بني سويف يهنئ ذوي الهمم بالحصول على برونزية بطولة أهرام مصر الدولية

سقوط رحمي .. إنقاذ سبعينية من الموت بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

وكيل تعليم بني سويف: مسابقة تحدي القراءة تهدف لتنمية مهارات التعلم الذاتي

ترشيحاتنا

روسيا تستدعي قوات الاحتياط سرا .. وتجند المدانين الشيشان للقتال في أوكرانيا

نصائح للحفاظ على صحة القلب مع تقدم العمر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ