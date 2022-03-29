بني سويف.. تحرير 23 محضر مخالفات تموينية بـ الواسطى

أشرف اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، على حملة مكبرة بدائرة مركز ومدينة الواسطى، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، ومسئولى العلاج الحر بمديرية الصحة، والطب البيطري والرقابة التموينية بمديرية التموين والبيئة والإشغالات بالوحدة المحلية ومباحث التموين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

أسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر لمخالفات تموينية، شملت 2 محضر عش تجاري وعدم إصدار فواتير، و6 لعدم الإعلان عن الأسعار، و13 للذبح خارج المجزر الحكومي ، و2 لعدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على 175 كجم تمر هندي مجهول المصدر وبدون بيانات، و175 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وتم المرور على بعض المنشأت والمراكز الطبية الخاصة، وتم تحرير محاضر غلق لعدد 2 عيادة و2 معمل بدون ترخيص، وقد تم التحفظ على المضبوطات وإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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