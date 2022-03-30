عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدستورية تفصل اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر المنازعات الوقتية والموضوعية

صدى البلد

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والفقرة الأولي من المادة الأولي من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 وكذا المواد ( 38/2, 32/3, 96, 181/1) من قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته بجلسة 2 ابريل.

جاء ذلك فى الدعوى المقامة من  116 لسنة 35 دستورية ومقامة من مايسة عبد الفتاح محمد طه.

وتنص المادة (277) من قانون المرافعات المدنية و التجارية بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007: 
"تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية أيًا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية."

المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا المحكمه الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ليفربول بعد تأهل السنغال لكأس العالم: تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري

ترشيحاتنا

بريطانيا: إعلان روسيا تقليص العمليات حول كييف دليل على فقدانها زمام المبادرة

رمضان 2022 .. التفاصيل الكاملة لـ مسلسل أحلام سعيدة

حدث ليلا | طائرة منتخب مصر تغادر السنغال .. ارتفاع عدد ضحايا حادث أتوبيس السويس .. امتياز ضخم لقطر للتنقيب عن النفط بمصر .. 27 منتخبا يتأهلون لمونديال 2022

أسهل طريقة لحساب الصلاة الفائتة لسنوات .. دار الإفتاء تجيب

إقلاع طائرة بعثة المنتخب الوطني من مطار داكار متجهة إلى القاهرة

استمر ساعتين.. حفل موسيقي لدعم الجهود الإنسانية بأوكرانيا يجمع 11.3 مليون جنيه إسترليني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ