نظرات الترقب تسيطر على مشجعي مباراة مصر والسنغال.. صور

رصدت عدسة صدى البلد الاجواء التشجيعية من المقاهي والكافيهات لمباراة مصر والسنغال الحاسمة للتأهل لمونديال كأس العالم 2022 بقطر.

وسيطرت حالة من القلق والترقب للجماهير المصرية، متمنين الصعود والتأهل لكأس العالم، ومشجعين اللاعبين ومطالبين بهدف يحسم الفوز لصالح منتخبنا الوطني.

وأنهى منتخب السنغال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف في شباك منتخب مصر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وبدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي منتخب السنغال بعد تنظيمهم لهجمة في الدقيقة الأولى أسفرت عن ركلة حرة استغلها لاعب السنغال في تسجيل الهدف الأول.

وأحرز بولاي ديا الهدف الأول من عرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها أبو الفتوح بالخطأ بضربة رأسية وصلت عند قدم بولاي ديا يسددها أرضية تصطدم بالدفاع وتمر إلى داخل الشباك.

وسيطر التوتر على أداء لاعبي منتخب مصر بصورة واضحة بعد الهدف المبكر الذي سكن شباك الشناوي ليفقد لاعبو الفراعنة الكرة بسهولة في وسط ملعبهم.

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