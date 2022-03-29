هنيدي: العيال بتاعت السنغال لا بتتعب ولا بتتصاب

شارك الفنان محمد هنيدي صورة كوميدية معلقا على أداء لاعبي السنغال، بعد إحرازهم هدف مبكر في مباراة حاسمة تجمعهم بمنتخبنا الوطني للتأهل لمونديال قطر 2022.

وكتب هنيدي عبر تويتر: “العيال بتاعت السنغال شجر ولا بتتعب ولا بتتصاب ولا بتهنج.. شجر والله.. شجر”.

أنهى منتخب السنغال الشوط الأول متقدما بهدف نظيف في شباك منتخب مصر في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات إياب الدور النهائي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم في قطر 2022.

وبدأت المباراة حماسية من جانب لاعبي منتخب السنغال بعد تنظيمهم لهجمة في الدقيقة الأولى أسفرت عن ركلة حرة استغلها لاعب السنغال في تسجيل الهدف الأول.

وأحرز بولاي ديا الهدف الأول من عرضية داخل منطقة الجزاء تصدى لها أبو الفتوح بالخطأ بضربة رأسه وصلت عند قدم بولاي ديا يسددها أرضية تصطدم بالدفاع وتمر إلى داخل الشباك.

وسيطر التوتر على أداء لاعبي منتخب مصر بصورة واضحة بعد الهدف المبكر الذي سكن شباك الشناوي ليفقد لاعبو الفراعنة الكرة بسهولة في وسط ملعبهم.