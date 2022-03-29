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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لسه فيه أمل.. رامي رضوان يطمئن الجماهير المصرية المشجعة للمنتخب

رامي رضوان
رامي رضوان

حرص الإعلامي، رامي رضوان، على بث روح الأمل والاطمئنان في الجماهير المصرية المشجعة للمنتخب الوطني ، بعد تقدم المنتخب السنغالي بهدف ، في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وكتب رامي رضوان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: لسه الأمل موجود بإذن الله يا رب يا رب اكرمنا واكتب لـ ١٠٠ مليون ليلة سعيدة يا رب #مصر_والسنغال#كأس_العالم.

ويخوض المنتخب الوطنى ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هى ON TIME SPORTS 1 وON TIME SPORTS 2، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2.

أعلنت قنوات أون تايم سبورت عن معلقى أحداث مباراة مصر والسنغال فى مباراة العودة اليوم، وهم مدحت شلبى وحاتم بطيشة وكذلك محمد الكوالينى ومؤمن حسن.

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