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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. كلية الآثار تشارك في المؤتمر العلمي العاشر لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 

تنظم كلية الآثار جامعة عين شمس غدًا الخميس 31 مارس 2022 جلسة في المؤتمر العلمي العاشر للجامعة تحت عنوان علم الآثار وآفاق التعاون الدولي ويدير الجلسة الدكتور فايزة هيكل استاذ الآثار المصرية القديمة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتبدأ الجلسة بمحاضرة الدكتور ممدوح الدماطي عميد الكلية ووزير الآثار السابق حول  متحف قصر الزعفران وآفاق التعاون الدولي، يليها محاضرة الدكتور محمد ابراهيم وزير الآثار الأسبق والمشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية عن حفائر السيرابيوم بسقارة، بينما يحاضر الدكتور على عبد الحليم رئيس قسم الآثار المصرية القديمة عن معبد كوم امبو : الجديد في التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة كولون بألمانيا،.

وتختتم الجلسة بمحاضرة الدكتور أحمد الشوكي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن حفائر شيخ العرب همام والتعاون مابين جامعة عين شمس والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، جديراً بالذكر أن الجلسة سوف تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة وذلك بمبني التدريب بكلية الطب قاعة 502

والجدير بالذكر نظمت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بالتعاون مع رابطة وحدة متابعة الخريجين بالجامعة "  الملتقى العلمي لخريجي كلية طب أسنان"  .

وذلك بحضور  ا.د. محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية   و  ا.د. كريم مصطفى البطوطي وكيل الكليه لشئون التعليم و الطلاب، ا.د. ريم الكباريتي مدير ادارة رابطة خريجي جامعة عين شمس   ، و د.اميرة النجار  مدير وحدة متابعة الخريجين  .

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للملتقي  أكد ا.د. محمد ضياء زين العابدين علي أهمية الملتقي اليوم والذي يسهم بدوره في التواصل الدائم والمستمر بين كلية طب الأسنان وخريجيها لنقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية الحاليين وخريجي الكلية في السنوات السابقة من خلال طرحهم الخبرات التي اكتسبوها من سوق العمل مدي الفرق بين مايدرس بالكلية وتطبيقه في المجال العملي .

وتوجه بالشكر للجامعة لدعمها المستمر للكلية  ولكل من شارك في الملتقي اليوم  والسادة الحضور مشيدا بنشاط وتميز كلية طب الأسنان في السنوات الأخيرة والتي تعكس تميز طلابها واحتياج سوق العمل لهم .  

وأشار ا.د. كريم مصطفي البطوطي إلي اعتزازه بتميز طلاب كلية طب اسنان جامعة عين شمس وخريجها علي المستوي العلمي المحلي والدولي والذي ينعكس ويظهر بوضوح من خلال حصول طلاب الكلية بالمركز الثالث  في مؤتمر ايدك في دبي ٢٠٢٢ ، وحصولهم علي المركز الثاني في  أكبر مسابقة للأنشطة الطلابية على مستوى الجمهورية (leaders League) والتي تنظمها مؤسسة الشباب القادة (Youth leaders Foundation - YLF) تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

واضاف أن الملتقي اليوم يتيح فرصة التواصل مع الخريج لمعرفة احتياجاته العلمية واحتياجات سوق العمل وكيف يمكن للكلية توفير هذا له وذلك من خلال وحدة متابعة الخريجين بالجامعة متعهدا بإقامة العديد من الملتقيات والندوات والتي تجمع الخريجين معا لتواليهم بكل ما هو جديد في المجال العلمي الخاص بطب الأسنان وكل المستحدثان والمستجدات العلمية .

فيما أوضحت ا.د. ريم الكباريتي أن  إدارة رابطة خريجي جامعة عين شمس هي كيان قائم  واكبر رابطة رسمية منذ إنشاء الجامعة  عام ١٩٥٠ ، وقد تم وضع النواه الخاصة به بشكل رسمي في فبراير ٢٠٢٠ بدعم من رئيس الجامعة وقيادتها وهو إدارة  تتبع قطاع  العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي يهدف إلى خلق تواصل مستمر بين الوحدة والخريج ،وتعزيز علاقة الخريج بالكلية بمشاركته في  المؤتمرات والندوات وورش الأعمال وغيرها من أنشطة ،وأيضا لتحديث قاعدة البيانات للخريجين باستمرار.

واضافت أن توطيد العلاقة بين الجامعة والخريج تسهم بدورها في تصنيف الجامعة عالميا ، وكذلك تتيح فرص كثيرة الخريجين من العمل وتنمية المعرفة والقدرات لديهم وذلك من خلال إقامة العديد من المحاضرات، المنتديات ، ملتقيات التوظيف ، عرض تجارب نجاح للخريجين ، حفلات يوبيل ، جوائز للريادة  (كالعمل  الاجتماعي ، البحث العلمي ، التأثير الاجتماعي ) وهذا كل ما تتيح الرابطة ،من خلال الويب سايت الخاص بالخريجين ، كما يتيح أيضا العديد من الخدمات الطبية والترفيهية والسياحية من خلال بعض الاشتراكات الرمزية .

وفي ختام كلمتها طالبت الخريجين بالتواصل الدائم مع الرابطة لمعرفة اهم من تقدمه لهم وخلق حلقة نواصل دائمة عن ما يحتاجوه الخريجين من كورسات واحتياجات خاصة بهم تستطيع الجامعة والرابطة توفيرها لهم مما يرفع من شأن جامعة عين شمس وتصنيفها عالميا .

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فيما توجهت د. أميرة النجار بالشكر والتقدير للجامعة وكلية طب الأسنان علي المجهود الداعم والدائم لطلبة الكلية من خلال إقامة الملتقي اليوم وكذلك الملتقيات والندوات الأخري والتي تعمل علي الترابط بين طلبة الكلية وخريجيها ، مطالبة الطلاب بالتفاعل المستمر علي الصفحة الخاصة برابطة خريجي جامعة عين شمس وابداء مقترحاتهم واستطلاع الرأي حول أهم الندوات والمحاضرات والكورسات التي يمكن أن يتم توفيرها لهم من خلال الصفحة .

وقد شهد الملتقي عدة جلسات حاضر وأساتذة من كلية طب الأسنان بالجامعة  خلالها ا.م.د . خالد نور ، ا.م.د. مصطفي سعد ، د.  دعاء عادل ، د .هبة عادل ، د.لمياء حسين ، د.نهي الحسيني ناقشوا خلالها اهم المستجدات  الجديدة في مجال طب الأسنان وما شاهده خاصة في فترة فيروس كورونا المستجد ، بمشاركة العديد من خريجي كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس وباحثين  من جامعات أخري  وقد تم منح الحاضرين شهادة بحضور الملتقي .

جامعة عين شمس الجلسة الإفتتاحية الدراسات الاثار المصرية سوق العمل Jobs Education

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