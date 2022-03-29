مايا دياب للاعبي المنتخب: إنتوا أبطال وراسكم دايما مرفوع

علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتبت مايا عبر حسابها علي تويتر: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏شرفتوا مصر وكل اللي بيحبوا مصر.. إنتوا أبطال وراسكم دايما مرفوع حتى لو الحظ ما حالفكمش ‎#منتخب_مصر 🇪🇬".



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.

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