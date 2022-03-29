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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إياد نصار عن فيلم 6 أيام: المصريون نجحوا في تعويم إيفرجيفن باحترافية

إياد نصار في فيلم
إياد نصار في فيلم 6 ايام

 كشف الفنان إياد  نصار، تفاصيل فيلم 6 أيام الذي يكشف بطولات هيئة قناة السويس في  تعويم السفينة إيفرجيفن.

 

وقال إياد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،  :"  أول لما اتعرضت عليا فكرة فيلم 6 أيام  وافقت على المشاركة في هذا العمل ".

 

وأكمل إياد نصار :" عندما قرأت كافة التفاصيل أدركت حجم أزمة السفينة الجانحة وكيفية تعامل هيئة قناة السويس باحترافية مع الأزمة ".

 

ولفت إياد نصار :"  شعرت بصدمة  بسبب حجم الخسارة اليومية التي كانت تفقدها القناة  بسبب جنوح السفينة إيفر جيفن".


وتابع إياد نصار :"  من المهم أن يتم توضيح حجم الإنجاز بشكل مبسط للجمهور في فيلم، والمصريون استطاعوا أن ينجحوا في إنهاء أزمة السفينة إيفرجيفن في وقت قياسي".

اياد نصار إيفر جيفن قناة السويس اخبار التوك شو مصر

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