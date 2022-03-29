إياد نصار عن فيلم 6 أيام: المصريون نجحوا في تعويم إيفرجيفن باحترافية

كشف الفنان إياد نصار، تفاصيل فيلم 6 أيام الذي يكشف بطولات هيئة قناة السويس في تعويم السفينة إيفرجيفن.

وقال إياد نصار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" أول لما اتعرضت عليا فكرة فيلم 6 أيام وافقت على المشاركة في هذا العمل ".

وأكمل إياد نصار :" عندما قرأت كافة التفاصيل أدركت حجم أزمة السفينة الجانحة وكيفية تعامل هيئة قناة السويس باحترافية مع الأزمة ".

ولفت إياد نصار :" شعرت بصدمة بسبب حجم الخسارة اليومية التي كانت تفقدها القناة بسبب جنوح السفينة إيفر جيفن".



وتابع إياد نصار :" من المهم أن يتم توضيح حجم الإنجاز بشكل مبسط للجمهور في فيلم، والمصريون استطاعوا أن ينجحوا في إنهاء أزمة السفينة إيفرجيفن في وقت قياسي".