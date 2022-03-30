أمير طعيمة: "رفقا ببشر كان نفسهم يفرحوك بس الظروف لم تخدمهم"



علق الشاعر الغنائي امير طعيمة، علي خسارة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي بركلات الترجيح وخطف أسود التيرانجا بطاقة التأهل لـ كأس العالم في قطر 2022.



وكتب طعيمة عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏اللي مكنتش هتقوله لو كسبنا بضربات الجزاء ما تقولوش لما خسرنا بيها، و خليك عارف عمرك ما هيكون نفسك توصل كاس عالم اكتر من اللعيبة نفسها، دي ممكن تكون اكبر صدمة ليهم في حياتهم، فرفقا ببشر كان نفسهم يفرحوك بس الظروف لم تخدمهم."



واضاف"انتهى الحلم نحن نبذل قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن كافيا. من أعماق قلبي امتناني لاتحاد مصر على شرف تدريب المنتخب الوطني. إلى كل لاعبي فريقي وموظفيي ، تقديري وشكرًا متواضعًا لكم. سوف تكون دائما في قلبي.



وتأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.



